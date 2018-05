Este noul TREND în rândul femeilor! DIETA CU BANANE face minuni pentru silueta ta. E mai simplu decât ţi-ai putea închipui

07:40

Philip Roth, unul dintre cei mai mari scriitori americani, a încetat din viaţă la vârsta de 85 de ani, anunţă The New York Times. Decesul său a fost confirmat de Judith Thurman, o prietenă apropiată. Philip Roth, născut pe 19 martie 1933, în Newark (New Jersey), a debutat cu nuvela ”Goodbye, Columbus”, publicată în 1959 şi premiată cu National Book Award pentru ficţiune. Recunoaşterea internaţională a venit odată cu romanul ”Complexul lui Portnoy/ Portnoy's Complaint” (1969). Premiat, în 1997, c...