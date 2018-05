Cum ajunge Teleormanul lui Dragnea în cărți pentru o autostradă până la Lugoj

14:20

Președintele comisiei Florin Iordache a explicat la final jurnaliștilor, legat de durata foarte scurtă a ședinței, că a fost "ca în rugby" unde cel care are mingea o protejează. Ce a explicat Iordache:"A fost introdusă sintagma gravă pentru că în cele două decizii ale Curții ni se precizează cum să fie definită eroarea judiciară. Astăzi ați văzut am finalizat practic cea de-a treia lege care în urma răspunsului CCR trebuia să definim eroarea judiciară prin dezbateri și discuții în comisia specială am definit și eroarea judiciară. Toatăa această definiție am preluat-o din motivarea Curții. Asa încât această definiția a erorii judiciare să nu mai poată avea o hibă atunci cânt cineva o contestă. Articolul integral pe HOTNEWS.