Celebrul scriitor Philip Roth a murit. Anunțul trist a fost făcut de prietenii apropiați

20:00

Situl UNESCO Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului își reconfirmă importanța paleontologică la nivel mondial. Descoperire uluitoare in Tara Hategului. O nouă descoperire aduce informații inedite despre viața existentă pe fosta insulă a Hațegului, în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani. O echipă internațională de cercetători, condusă de dr. Zoltán Csiki – Sava de la […] The post Descoperire uluitoare in Tara Hategului. Nimanui nu i-a venit sa creada ce au gasit cercetatorii! E vechi de milioane de ani appeared first on Cancan.ro.