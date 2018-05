Aflat în spatele gratiilor, Victor Becali a fost dus de urgență la spital

20:40

Un teribil accident de circulație a avut loc marți seara, în Ungaria, în urma căruia ar fi murit șapte oameni. Un microbuz românesc și un camion s-au lovit frontal. Totul s-a petrecut pe autostradă. Autoritățile ungare confirmă faptul că un microbuz și un camion s-au ciocnit pe autostrada 4, lângă Ceglédbercel, la kilometrul 59. La […] The post Accident teribil în Ungaria! Un microbuz românesc, implicat! Cel puțin 7 morți appeared first on Cancan.ro.