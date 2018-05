Cine este Vladimir Drăghia, finalist “Exatlon”, din echipa “Faimoșii”

07:30

Evaluarea Națională 2018 la clasa a VI-a, proba la Limbă și comunicare, are loc miercuri, 23 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Joi, elevii claselor a VI-a vor susține a doua probă, cea la Matematică și științe ale naturii. Testele de la Evaluarea Națională 2018 la clasa a VI-a, proba la Limbă și comunicare, sunt elaborate […]