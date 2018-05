Dăncilă, luată la bani mărunți de o fostă colegă care a trecut de partea lui Ponta

08:50

Actualii si fostii guvernanti isi lanseaza reciproc acuzatii, insa argumentele lor sunt de multe ori necredibile sau deseori pur tehnice si greu de digerat de cetateanul obisnuit. Iar contextul este unul complicat. Urmeaza sa se ia decizii cruciale privind bugetul european pentru anii viitori, precum si o noua runda de alegeri europarlamentare, la anul, cand subiectul va fi cu siguranta folosit in interes electoral, mai mult sau mai putin populist.Cine este, de fapt, de vina ca romanii nu beneficiaza de miliardele la care au dreptul in calitate de cetateni europeni? Ce am fi putut face si nu am facut? Care au fost interesele de culise, unde se blocheaza mecanismul si care ar fi solutiile? Articolul integral pe ZIARE.COM