Magicianul Andrei Gîrjob revine pe scena de la „iUmor”: „Cea mai puternică reacție a fost când am reușit să fac oameni să plângă”

21:10

Familia dj-ului suedez Avicii vine cu anunțul oficial referitor la înmormântarea artistului. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) La slujba de înmormântare vor participa doar familia și persoanele apropiate artistului. (CITEȘTE ȘI: ÎNAINTE SĂ MOARĂ, AVICII A DONAT MILIOANE DE EURO NEVOIAȘILOR) Familia lui Avicii a făcut […] The post Familia lui Avicii a dezvăluit cum va fi înmormântat celebrul Dj appeared first on Cancan.ro.