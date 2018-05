VIDEO&FOTO Magnet pentru fotbaliști » L-a cucerit pe Ronaldinho, iar acum visează la starurile de la Real Madrid

10:40

Gigi Becali a anunțat categoric că și-l dorește pe Adam Nemec la FCSB, însă atacantul slovac de 32 de ani pare decis, conform spuselor lui Ionel Dănciulescu, să părăsească definitiv România. "Discut mult cu Nemec. Am discutat mult cu el săptămâna trecută. Mi-a spus că își dorește un contract într-o țară exotică pe bani mulți. Dacă nu, vrea să se întoarcă în Slovacia. Am înțeles că are o ofertă și din Cehia. ...