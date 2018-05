Conferinţa umanitară privind Yemenul, confirmată pentru sfârşitul lunii iunie la Paris

12:30

Îndemnuri la manifestaţii, petiţii, comentarii pe reţelele de socializare au fost declanşate, marţi, de neselecţionarea lui Radja Nainggolan pentru Cupa Mondială de fotbal din 2018, cu ocazia anunţării lotului lărgit al Belgiei de către selecţionerul Roberto Martinez, informează AFP.În orele imediat următoare ale anunţării preselecţionatei Belgiei pentru Mondialul din Rusia, din care jucătorul echipei AS Roma nu face parte, un grup de pe Facebook care îndemna la manifestaţii marţi în faţa sediului Federaţiei belgiene (URBSFA) a strâns peste 20.000 internauţi.Organizarea acestui eveniment pe Facebook s-a dovedit în final doar o glumă, dar el a reflectat emoţia generată în Belgia de absenţa jucătorului.O petiţie a fost, de asemenea, semnată de mai multe mii de persoane, în timp ce comentariile pe reţelele de socializare şi pe forumurile media belgiene au fost virulente la adresa selecţionerului spaniol al Belgiei.Mijlocaşul Radja Nainggolan şi-a anunţat luni sfârşitul carierei sale la reprezentativa de fotbal a Belgiei, la puţin timp după ce selecţionerul Roberto Martinez nu l-a inclus pe mijlocaşul echipei AS Roma în lotul pentru Cupa Mondială din Rusia.În pofida unor abateri disciplinare ale lui Nainggolan în trecut, Martinez şi-a motivat decizia ca fiind de ordin tactic, pentru binele echipei. Met veel pijn in het hart maak ik een einde aan men internationale carriere... ik heb er altijd alles aangedaan om er bij te zijn en belgie te vertegenwoordigen ... spijtig genoeg is ECHT zijn niet goed voor SOMMIGE... En vanaf vandaag zal ik de eerste supporter zijn.... Purtroppo molto a malincuore termina la mia carriera internazionale... ho sempre fatto di tutto per poter rappresentare la mia nazione Essere se stessi a volte puó dare fastidio... Da oggi saró il primo tifoso... Very reluctantly my international career comes to an end...I’ve always done everthing I could to represent my country Being yourself can be bothering ...From this day on I will be the first fan... A post shared by Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) on May 21, 2018 at 4:11am PDT ''Fără tragere de inimă, cariera mea internaţională a ajuns la sfârşit'', a scris Nainggolan, 29 ani, pe contul său de Instagram. ''Am făcut mereu totul ca să-mi pot reprezenta ţara. Dar să fii tu însuţi poate fi deranjant".Belgia face parte din Grupa G la Mondial, alături de Panama, Tunisia şi Anglia. AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Gabriela Badea)