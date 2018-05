Se modifică legea Curții de conturi astfel că inspectorii nu vor mai analiza oportunitatea cheltuirii banului public. Pentru firmele private prevederea rămâne

09:00

Nicolae Barbu – Nicu pentru apropiați și fani – a dispărut de acasă sâmbătă, 19 mai. Rudele și prietenii se roagă pentru o minune, mai ales că toate dovezile găsite în ultimul loc în care lăutarul a fost văzut conduc către ipoteza unei sinucideri. El este căsătorit şi are o fiică în vârstă de 14 […]