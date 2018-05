Şeful SRR, explicaţii despre canistre, deplasări şi marginalizarea unor jurnalişti, la Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor

15:50

Sportiva Andreea Chiţu (categoria 52 kg) a declarat, miercuri, că speră să îşi ia revanşa la Campionatele Mondiale de judo, programate în septembrie, la Baku, după locul 7 obţinut la Campionatele Europene de la sfârşitul lunii aprilie."Rezultatul meu de la Europene nu a fost pe măsura aşteptărilor, dar nici pe măsura pregătirii mele. Nu a fost să fie, nu întotdeauna iese rezultatul pe care ţi-l propui acasă. Eu am avut o tragere la sorţi destul de bună şi am fost destul de optimistă la început, dar se pare că mai am de muncit şi de învăţat anumite lucruri. Şi anume să nu îmi subestimez niciun adversar. Sperăm să ne luăm revanşa la Mondiale. Nu vreau să uit de modestie, dar cred că încă sunt o sportivă care mai are ceva de spus în judoul mondial. Eu cu gândul ăsta mă antrenez şi sper ca la Mondiale să urc pe podium. La Mondiale ne dorim să fim pe podium, normal. Eu sper să găsim acea tărie de caracter şi să luptăm indiferent cine va fi în faţa noastră. Trecem printr-o perioadă mai dificilă pentru că judoul a învăţat România cu rezultate. Eu zic însă să avem în continuare încredere", a afirmat ea."Nu ştiu care a fost cauza rezultatelor slabe ale României la Europenele de anul acesta (n.r. - cel mai bun rezultat a fost locul 7). Eu spun că România are un lot destul de puternic, doar că trebuie să ne regăsim dorinţa de a lupta şi de a nu mai ceda. Noi suntem nişte luptători şi o naţie puternică în judo", a adăugat Chiţu.În ceea ce îl priveşte pe japonezul Kohei Oishi, numit anul trecut în funcţia de antrenor coordonator al loturilor olimpice şi naţionale de judo ale României, Chiţu a afirmat că există o barieră de comunicare în relaţia lui cu sportivii români pentru că nu vorbeşte decât limba japoneză."La ultimul cantonament din Japonia eu am renunţat la antrenorul japonez pentru că am nişte competiţii în Europa şi am decis să nu merg acolo două luni ca să mă pregătesc. Nu ştiu ce să spun despre antrenorul japonez, el are idei foarte bune în ceea ce priveşte performanţa, dar ne e foarte greu să comunicăm. El e cu japoneza şi atunci ne e greu să ştim ce vrea de la noi şi noi de la el. Cred că mai durează puţin până să ne cunoaştem şi să aducem rezultate. Dar eu consider că am avut rezultate bune şi anii trecuţi când ne-am pregătit cu ce avem noi acasă. Faptul că a venit un antrenor japonez staff-ul nostru e un mare plus, pentru că putem învăţa anumite lucruri mărunte pe care le fac ei acolo", a afirmat sportiva în vârstă de 30 de ani.Andreea Chiţu a participat, miercuri, la un eveniment în cadrul căreia a fost anunţat semnarea parteneriatului dintre Federaţia Română de Judo, Federaţia Română de Lupte şi o importantă companie de asigurări. Parteneriatul este valabil un an şi are opţiune de prelungire până în 2020.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)