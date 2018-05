Sentință definitivă în dosarul “Grădinița Groazei“ din Constanța. Educatoarele și directoarea grădiniței “Micul Regat”, închisoare cu suspendare

Sentință definitivă în dosarul “Grădinița Groazei“ din Constanța. Directoarea și educatoarele grădiniței constănțene “Micul Regat”, acuzate că băteau copiii, au fost condamnate definitiv la pedepse cuprinse între un an și un an și cinci luni de închisoare cu suspendare. În plus, ele trebuie să plătească câte 10.000 de euro pentru fiecare copil abuzat, respectiv către […] Post-ul Sentință definitivă în dosarul “Grădinița Groazei“ din Constanța. Educatoarele și directoarea grădiniței “Micul Regat”, închisoare cu suspendare apare prima dată în Libertatea.ro.

