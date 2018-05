Cauza uluitoare a producerii accidentului soldat cu 9 morți! A confundat…

12:30

Un botoşănean care a ieşit din puşcărie cu doar câteva luni în urmă şi-a mutilat concubina cu un ciocan. Bărbatul s-a sinucis după ce şi-a dat seama ce a făcut. Femeia bătută cu sadism se zbate între viaţă şi moarte. Un bărbat care a stat după gratii 20 de ani, pentru crimă, a atacat ultima […] The post O femeie din Botoșani a fost mutilată cu ciocanul de concubin. Bărbatul ieșise recent din închisoare și s-a sinucis după agresiune appeared first on Cancan.ro.