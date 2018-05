Dezvăluire uluitoare! El plănuia să-l omoare pe micuțul Prinț Charles, fiul cel mare al lui Kate și William

14:40

Un tragic accident petrecut marți, în Ungaria, a luat viața a nu mai puțin de nouă oameni, toți români. Un microbuz a intrat frontal într-un camion care transporta nisip și toți oamenii aflat în autovehicul, nouă la număr, și-au pierdut viețile. Opt dintre ei au fost identificați. Cel care a provocat nenorocirea este Petru Kalau, […]