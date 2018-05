Dolj: "Expoziţie - manifest" cu tematică împotriva centralei nucleare de la Kozlodui, vernisată la Craiova

20:40

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Junior Trophy a devenit cea mai importantă competiţie din sud-estul Europei pentru copiii cu vârste sub 14 ani."Junior Trophy a devenit cea mai importantă competiţie din sud-estul Europei pentru copiii sub 14 ani, iar faptul că se desfăşoară în această perioadă în România a devenit deja o tradiţie. Numărul participanţilor a crescut, anul acesta avem 7 românce venite din calificări, plus alte 43 calificate direct pe tabloul principal. La băieţi avem 7 veniţi din calificări, plus 37 calificaţi direct. Ne bucură că avem această masă de jucători pentru că ei sunt viitorul. Ei îi vor schimba pe cei care fac parte azi din echipa de Cupa Davis şi din cea de Cupa Federaţiei", a spus Cosac.Prezent la conferinţa de presă, Ilie Năstase a apreciat investiţiile făcute de Federaţia Română de Tenis în copii şi juniori. "Nu ştiu dacă sunt multe federaţii care se ocupă de tineri aşa cum se ocupă federaţia de tenis. În afară de această federaţie şi de Gică Hagi la fotbal nu ştiu pe altcineva care să facă asta", a afirmat Năstase.La rândul său, Ioan Cozma, reprezentantul sponsorului principal al turneului de la Bucureşti, a menţionat că îşi doreşte ca în viitorul apropiat Dr. Oetker Junior Trophy să ajungă la valoarea competiţiei Petit As de la Paris. "Mă bucur că suntem la a şaptea ediţie şi se pare că valoarea competiţiei creşte de la an la an. Nu mai avem mult şi o să ajungem la valoarea turneului Petit As din Paris. Eu spun că suntem pe drumul cel bun şi vom reuşi să ajungem şi acolo. Tenisul începe să aibă din ce în ce mai multă emulaţie în rândul copiilor şi ăsta este un semn bun pentru că viitoarea generaţie creşte şi în curând vom avea şi noi ce culege", a spus Cozma.La finalul conferinţe de presă, Federaţia Română de Tenis i-a premiat pe cei mai buni tineri jucători de anul trecut. Au primit câte o plachetă Nini Gabriel Dică (16 ani), Ionel Nicholas David (16 ani), Alexia Iulia Mărginean şi Luca Preda (12 ani).Ediţia 2018 a turneului "Dr. Oetker Junior Trophy", cea mai importantă competiţie din Circuitul Tennis Europe organizată de România, categoria 1 la Under 14, se desfăşoară la Centrul Naţional de Tenis din Capitală în perioada 21-27 mai. La competiţie participă peste 150 de sportivi din 26 de ţări.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)