liveTEXT Dinamo - FC Voluntari 0-0

După ce a transformat în iarnă pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe într-o echipă solidă a Ligii I, cu 6 victorii, 4 egaluri și o singură înfrângere în playout, Eugen Neagoe a anunțat că va mai continua un an pe banca echipei covăsnene.„Este în contract o clauză care spune că dacă rămânem în prima ligă contractul meu se prelungește cu un an de zile. Deci rămân, mai am contract un an de zile. ...