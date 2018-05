Monica Tatoiu, declarație șoc: ”Mihai Viteazul s-a culcat la greu cu toate contesele maghiare! Așa și-a făcut oastea cu care a făcut Unirea de la 1601"

20:40

Orice sezon aduce propriile provocari carora trebuie sa le gasesti cele mai bune rezolvari. Fii pregatit din timp pentru valurile de caldura ce se apropie in urmatoarea luna, asigurandu-te ca ai toate electronicele si electrocasnicele functionale in casa. Nu risca sa fii luat prin surprindere in cele mai nepotrivite situatii, tocmai de aceea este momentul potrivit sa schimbi, innoiesti sau sa repari cele mai importante electronice si electrocasnice pentru perioada verii.