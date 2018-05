Un gigant de telefonie și-a bătut joc de milioane de români. A fost amendat!

17:10

In discursul anual catre natiune, tinut in luna martie in acest an dupa ce a castigat un nou mandat de presedinte al Rusiei, Vladimir Putin a anuntat ca expertii sai militari au dezvoltat o racheta care poate atinge orice tinta de pe glob, a carei deplasare foloseste combustibil nuclear.Aceasta noua arma despre care a vorbit liderul de la Kremlin trebuia sa readuca Rusia in pozitia de forta militara dominanta cu impact global care poate contracara SUA. Articolul integral pe ZIARE.COM