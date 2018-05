Plecări pe bandă rulantă din PSD. Dragnea: ”O atitudine de șobolan a doi foști premieri”/ Ponta: ”Nu suntem slugile lui”

09:10

Liga 1, play-out, etapa 12. FC Botoșani – ACS Poli Timișoara (ora 21.00, Digi, Telekomsportt, Look). Ultima șansă pentru echipa lui Neaga. ACS Poli mai are o singură șansă să se salveze în acest sezon, o victorie în deplasarea de la Botoșani, echipă salvată de mai mult timp de emoțiile retrogradării. FC Botoşani vs ACS […]