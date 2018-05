Primele imagini cu Cătălin Cazacu în România! Cine a fost colega „faimoasă” care l-a așteptat la aeroport

18:00

Ellaal Goldber Corporation, un fond american de investiții cu sediul în Washington, a anunțat că va investi 50 de milioane de dolari pe piața comunicațiilor, dar și în mass media din România. Primii 20 de milioane de dolari vor fi investiți chiar în acest an. Vestea că un fond de investiții va intra în […]