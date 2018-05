DOZA DE CULTURĂ: ''Bătrânul şi marea''

10:30

Membrii Asociaţiilor Sepsi SIC Outland Expedition şi "Secui la înălţime" din Sfântu Gheorghe, care s-au întors recent dintr-o călătorie în Africa, şi-au propus ca, anual, să organizeze câte o expediţie în diverse colţuri ale lumii.Aceştia intenţionează, printre altele, să facă ocolul Mării Negre, să traverseze Siberia şi America de Sud şi să ia cu ei şi alţi amatori de călătorii.Cei patru covăsneni, Debreczeni László, Demeter László, Szarukán László şi Tulit Zsombor s-au întors din Africa la sfârşitul lunii aprilie, după ce au traversat continentul african de la nord la sud cu două maşini de teren, parcurgând în total peste 15.700 de kilometri.Practic, aceştia au tranzitat zece ţări din partea estică a continentului african, respectiv Egipt, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Regatul eSwatini (Swaziland) şi Africa de Sud, de la Cairo la Capetown."A fost o experienţă de neuitat (...), iar concluzia cea mai importantă pentru noi este că Africa este un continent foarte, foarte frumos, are oameni foarte prietenoşi, sunt nişte locuri de vizitat superbe. (...) Ideea noastră este să mai organizăm astfel de expediţii. Acum am reuşit să strângem două maşini, să fim patru persoane, dar, de exemplu, anul viitor vrem să facem turul Mării Negre prin Caucaz, să urcăm la peste 4.000 de metri cu maşinile, iar în viitorul mai îndepărtat să încercăm să facem şi alte expediţii, de exemplu să străbatem America de Sud, să străbatem Siberia sau să ajungem în Alaska. (...) Eu acum văd foarte clar diferenţa între a vizita o ţară printr-o agenţie de turism sau a vizita pe cont propriu. (...) Este chiar şi de cinci ori mai ieftin, iar noi cu mult mai puţini bani vedem mult mai mult. (...) Ne gândim să luăm cu noi şi alte persoane dornice de călătorii, dar prima condiţie este să aibă o maşină bine echipată. (...) O să popularizăm şi o să încercăm să mergem data viitoare mult mai mulţi", a declarat economistul Debreczeni Laszlo, care este pasionat de automobilism.Tulit Zsombor, unul dintre cei mai experimentaţi alpinişti din ţara noastră, s-a declarat "cucerit" de Botswana, unde va reveni cât de curând, şi nu exclude posibilitatea de a organiza în viitor şi o călătorie în jurul lumii."Categoric Africa nu este un loc întunecat, aşa cum cred oamenii de aici, din Europa. Ceea ce am ştiut noi despre Africa înainte de plecare nu are nicio legătură cu realitatea şi chiar asta este recomandarea noastră, ca oamenii să meargă în Africa şi să se convingă. Eu, în mod sigur, împreună cu familia, o să mă mai duc în Botswana, unde am vizitat nişte locuri extraordinare. (...) Atâtea animale, atâtea frumuseţi nu am văzut în Africa câte am văzut în Botswana. (...) Nu numai banii ne-au făcut să mergem în această călătorie fără o agenţie de turism, ci mai ales faptul că nu am fi văzut locurile acestea, care sunt mai puţin accesibile. Din cauza asta am optat să mergem noi, după ideile noastre, după ce am citit pe internet, după ce am auzit din experienţele altora. (...) În Tanzania m-am reîntâlnit, după 7-8 ani cu un vechi prieten cu care am urcat pe Kilimanjaro (...) şi acum încercăm să ajutăm unul dintre copiii lui să obţină o bursă undeva în Europa, după care se va întoarce acasă, în Tanzania. Ce vreau să spun prin asta e că oamenii de acolo sunt foarte prietenoşi, toată lumea ne-a ajutat când a fost cazul", a spus Tulit Zsombor.El a afirmat că anul viitor vor să facă înconjurul Mării Negre, iar pentru toamnă pregătesc o nouă ascensiune în Alpi."Da, anul viitor vrem să facem înconjurul Mării Negre, dar, în plan mai îndepărtat, avem de gând să facem un ocol al Pământului, împreună cu familiile, care ar putea dura cam un an întreg. Pentru această toamnă pregătim din nou o ascensiune în Alpi, la care vom lua, ca de obicei, şi alpinişti începători. Vom anunţa când începem înscrierile", a declarat Tulit Zsombor.Szarukán László a mărturist că şi-a dorit încă din copilărie să ajungă în Africa şi că a fost o aventură de neuitat."Călătoria a fost extraordinară, (...) practic mi s-a împlinit un vis din copilărie. Visam că împreună cu prietenii mei vom călători cu două maşini undeva în Africa. (...) Şi mie Botswana şi partea din mijlocul Africii mi-au plăcut foarte mult. (...) Experienţele cu oamenii au fost deosebite, întâlnirea cu triburile băştinaşe, deşertul Kalahari, zone unde pe o rază de 250 de kilometri nu există niciun bec, iar cerul este ceva ce nu ştiu dacă poţi să vezi în Europa. Au fost momente cu adevărat deosebite, pe care nu le uiţi toată viaţa", a concluzionat Szarukán László.Membrii expediţiei Khumba 2018 au promis că, cel mai probabil în toamnă, după ce li se vor "sedimenta" amintirile şi impresiile, vor organiza o întâlnire cu fanii pentru a le prezenta imagini şi a le povesti despre aventura lor, aşa cum au făcut şi la întoarcerea din alte călătorii.Aceasta a fost prima expediţie comună a celor patru covăsneni, dar Debreczeni László şi Demeter László, membri ai Clubului Sepsi Sic Outland Expedition, au participat în anii trecuţi la mai multe raliuri, printre care Budapesta-Bamako, Asia Race, Sahara Morocco, iar Szarukán László şi Tulit Zsombor au luat parte la mai multe expediţii montane.De altfel, acesta din urmă este preşedintele Asociaţiei "Secui la înălţime" şi şi-a înscris în palmares câteva dintre cele mai importante vârfuri din lume, printre care Elbrus (Europa), McKinley (America de Nord), Kilimanjaro (Africa), Aconcagua (America de Sud) şi Mount Vinson (Antarctica).În urma unui pariu, acesta a "deschis" Mont Blanc pentru începători, dorind să demonstreze că şi oamenii simpli, neexperimentaţi, pot ajunge pe cele mai înalte piscuri din lume dacă au voinţă, o condiţie fizică medie, un mentor bun şi echipament adecvat.Primele expediţii pentru începători în celebrul Mont Blanc, înalt de 4.810 metri, le-a organizat în urmă cu aproape zece ani, iar până acum, cu ajutorul său, circa 100 de oameni, de diferite vârste şi profesii, au escaladat acest vârf şi s-au întors acasă nevătămaţi. 