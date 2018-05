Fotbal: Wayne Rooney, în tratative cu DC United (MLS)

11:20

Medaliatul cu aur la ultima Olimpiadă Naţională de Matematică, Bogdan Blaga, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş, a fost admis la patru universităţi prestigioase - Oxford, Imperial College London, Warwick şi Birmingham."Voi studia Matematica şi Informatica la Universitatea Oxford. Cred că este cea mai bună opţiune disponibilă şi aştept cu nerăbdare să îmi încep studiile postliceale. Principalul motiv pentru alegerea acestei facultăţi este colectivul de nivel ridicat în care voi intra şi oportunităţile diverse pe care mi le poate oferi această facultate de renume", a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Blaga.Bogdan Blaga a reuşit, în acest an, o nouă performanţă în domeniul matematicii, prin obţinerea medaliei de aur la Olimpiada Naţională de Matematică, dar şi un loc trei la Olimpiada Naţională de Lingvistică. El mai este medaliat cu argint de Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) şi este singurul elev din ţară a cărui problemă, pe care a compus-o şi propus-o pentru Olimpiada Naţională de Matematică, a fost inclusă în subiectele pentru clasa a IX-a. În plus, acesta deţine şi o menţiune specială la Olimpiada Naţională de Lingvistică.Tânărul susţine că, deşi este mulţumit de rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri, cea mai mare satisfacţie i-a adus-o această problemă propusă pentru Olimpiada Naţională de Matematică."A fost o afirmare că ceva ce am compus eu a fost bun. Atunci când rezolv o problemă de matematică, nu mă limitez doar la ipoteza şi concluzia acesteia. Încerc să îi explorez întreg 'universul', îmi pun întrebări cum ar fi: 'Rămâne adevărată concluzia dacă renunţăm la condiţia X?' sau 'Este reciproca adevărată?'. Astfel, prin această explorare, se poate ajunge de la o idee simplă la un fenomen interesant. Acesta a fost procesul prin care am propus problema. Am plecat de la o idee pe care am dezvoltat-o şi mi s-a părut foarte interesant. Cred că problema a fost aleasă deoarece este puţin atipică şi surprinde o idee rar întâlnită la olimpiadă, astfel, pentru a o rezolva, este nevoie să gândeşti puţin în afara 'cutiei', nu te poţi limita doar la problemele pe care le-ai lucrat", a afirmat Bogdan Blaga.Potrivit acestuia, nu i s-a mai cerut să elaboreze şi alte subiecte, întrucât "acesta este un lucru care trebuie să vină natural", dar vara trecută a explorat mai multe idei şi a reuşit să compună câteva probleme, pe care este nerăbdător să le propună în acest an la olimpiadă."Nu exclud posibilitatea scrierii unei culegeri de matematică pe viitor, însă, momentan, sunt mai mult focusat pe acapararea de cunoştinţe şi pe dezvoltarea personală şi profesională. Deşi lingvistica mi-a plăcut la nivel de olimpiadă, nu intenţionez să urmez studii în acest domeniu, poate doar tangenţial. Pe viitor, doresc să îmi construiesc o bază solidă de cunoştinţe în matematică, informatică, filosofie şi neuroştiinţă la facultate, ca apoi să urmez un doctorat în inteligenţă artificială, domeniu foarte vast, în care, într-un final, aş dori să fac cercetare. Consider că acest domeniu este probabil cel mai important pentru omenire în viitorul apropiat şi este necesar ca tot mai multe minţi capabile să contribuie", a dezvăluit Bogdan.Bogdan Blaga a mai spus că încă de mic i-au plăcut matematica şi exerciţiile de logică, acest lucru datorându-i-l bunicului său, care îl provoca mereu cu calcule sau exerciţii de gândit."Începând cu clasa a IX-a, am realizat că, dacă vreau să am rezultate bune, este necesar să depun un efort mai mare. De atunci am lucrat în continuu la matematică şi o fac cu mare plăcere. Toate concursurile la care am participat până acum m-au ajutat deoarece mi-au ridicat încrederea în sine. Consider că orele în care eram în concurs au fost probabil cele mai productive din punct de vedere al activităţii mentale. În fiecare an, am început munca încă din vară, parcurgând materia anului care urmează şi apoi culegeri. Consider că această muncă perpetuă, îmbinată cu încrederea în tine şi cu ajutorul altor persoane (părinţi, profesori dar şi prieteni, cu care m-am putut consulta) au fost cheia obţinerii medaliei de argint la Olimpiada Naţională de Matematică din 2017. Pe de altă parte, lingvistica este o materie pe care am descoperit-o doar recent. Pregătirea pentru această olimpiadă a presupus rezolvarea subiectelor propuse în anii precedenţi", a menţionat Bogdan.Tânărul a afirmat că, la prima vedere, nu ar părea să existe lucruri în comun între matematică şi lingvistică, însă Olimpiada de Lingvistică te provoacă la o gândire logico-matematică, întrucât "reuşeşte să îmbine reguli morfo-sintactice cu alte concepte"."Un subiect de lingvistică nu presupune cunoştinţe anterioare într-o anumită limbă, cum ar fi amharica sau fijiana, ci pur şi simplu dintr-un set limitat de exemple, elevul trebuie să realizeze conexiuni, să observe structuri care se repetă etc., şi apoi să aplice aceste observaţii pentru a răspunde la cerinţe, cum ar fi să realizeze traduceri, să pună accente sau să explice regulile unui sistem numeric. Astfel, am putea vedea această olimpiadă ca fiind una perfectă, în ideea că este răsplătită inteligenţa nativă şi nu atât de mult munca depusă, lucru care poate fi considerat atât bun, cât şi rău. Aşadar, scopul acestei olimpiade este să promoveze gândirea logică şi sistematică", a explicat tânărul.Deşi susţine că are un spirit "foarte competitiv şi o mare ambiţie", el consideră că toate lucrurile trebuie făcute cu o gândire altruistă, "căci aşa poate apărea cel mai mare progres, atât individual, cât şi colectiv"."Totodată, o altă caracteristică care mă defineşte este nonconformismul. Nu îmi place să mă limitez la standardele impuse, fie ele legate de îmbrăcăminte, mod de lucru, limbaj etc. şi consider că acesta este un lucru foarte bun, cât timp nu este dus la extrem", a mai spus Bogdan Blaga.