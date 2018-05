Coaliția pentru Dezvoltarea României, despre Pilonului 2 de pensii: ,,Nu spargeți pușculița copiilor. IT-știi pleacă din țară și în câteva zile își găsesc de lucru”

13:10

Donald Trump nu mai are voie să își blocheze criticii pe Twitter, a decis o instanță americană miercuri. Judecătorul a stabilit că președintele american folosește rețeaua de socializare ca un canal de transmitere a informațiilor. O judecătoare federală din New York a decis că el nu-şi mai poate bloca criticii pe rețeaua de socializare Twitter, […] Post-ul Donald Trump nu mai are voie să își blocheze criticii pe Twitter apare prima dată în Libertatea.ro.