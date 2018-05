Iohannis: După ce am atras atenţia guvernanţilor, au depus cereri de rambursare de peste 400 de milioane de euro; deci se poate

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că, după ce a atenţionat Guvernul în legătură cu absorbţia de fonduri europene, au fost depuse cereri de rambursare de peste 400 de milioane de euro."Acum câteva zile am făcut o atenţionare publică Guvernului pentru lipsa de performanţă în atragerea fondurilor europene. Nu am făcut-o cu răutate, am făcut-o fiindcă cineva trebuie să le atragă atenţia să se mişte un pic mai repede. Partea bună, după ce am atras atenţia guvernanţilor că nu se mişcă suficient de repede, iată că au depus (...) foarte rapid cereri de rambursare pentru peste 400 de milioane de euro. Deci se poate, dacă cineva zgâlţie un pic suportul", a spus Iohannis, la Piteşti, la dezbaterea "Industria auto, motorul dezvoltării economiei. Factori de creştere a competitivităţii".El a subliniat că, din păcate, în domeniul infrastructurii proiectele sunt în continuare pe hârtie."Din păcate, în domeniul infrastructurii planurile se găsesc acolo unde de obicei se găseau la guvernanţii noştri: pe hârtie, frumos colorate, proiecte strategice şi cu alte promisiuni. Eu cred că, dacă am aduna promisiunile de kilometri de autostradă făcute de toţi guvernanţii în ultimii, hai să zicem, 20 de ani, am avea autostrăzi cât China. Evident că nu avem. Nici măcar 800 de km de autostrăzi nu avem. Noroc că până aici vine una (autostrada Bucureşti-Piteşti - n.r.)", a afirmat preşedintele.Klaus Iohannis a subliniat că fondurile europene sunt importante deoarece sunt destinate dezvoltării, iar România are nevoie de dezvoltare în domeniul infrastucturii."Marile proiecte de infrastructură, din păcate, au nevoie de o pregătire foarte serioasă de specialitate şi de o voinţă politică pentru a fi puse în practică. Majoritatea proiectelor care sunt în execuţie sau care sunt în procedura de licitaţie sunt aşa numite proiecte fazate, asta înseamnă că sunt proiecte care au fost gândite pentru exerciţiul financiar anterior, 2007 - 2013, nu au fost realizate de cei care au avut atunci decizia şi au fost trecute în actualul exerciţiu financiar 2014 - 2020", a arătat Iohannis, care a dat ca exemplu transportul pe calea ferată.Şeful statului a mai atras atenţia că în ceea ce priveşte autostrada Moldova proiectul este amânat în prezent cu patru ani."Acolo unde se lucrează, de multe ori se lucrează anapoda. Avem renumitul tronson Deva - Lugoj, care de ani şi ani ni se tot promite şi fiecare prim-ministru inaugurează câte un metru de autostradă", a adăugat el.Pe de altă parte, preşedintele a subliniat că România are nevoie şi de un sistem de sănătate performant."Avem nevoie de spitale noi, cele vechi de multe ori nu se ridică la standardul aşteptat. Încă din 2015 a fost garantată şi a fost asigurată finanţarea pentru trei spitale regionale. De ce nu avansăm deloc acolo? De ce aşteptăm să treacă ani şi ani în loc să folosim bani europeni gata pregătiţi cu destinaţie aşteptată? E greu de înţeles şi mai greu de înţeles este că, dacă vine preşedintele şi le trage un semnal de atenţionare, apare eu am numit-o euro-ofuscare. Ies unii ca să îşi arate supărarea că de ce li se atrage atenţia, că de ce Comisia Europeană atrage atenţia că România are o deviere semnificativă la capitolul comportament financiar. Asta este. Hai să le corectăm, în loc să ieşim la televizor şi să inventăm scuze", a conchis Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)

