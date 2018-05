Iohannis spune că aşteaptă de la guvernanţi 'răspunsuri mai convingătoare' privind Pilonul II de pensii

16:00

Inventatorul Ioan Cosmescu, autorul a peste 150 de invenţii brevetate în domeniul aparaturii folosite în chirurgia cu laser şi chirurgia cu radiofrecvenţă, a fost declarat joi 'Cetăţean de onoare' al municipiului Deva, în cadrul unei festivităţi care a avut loc la sediul Primăriei."Este un gest neaşteptat şi sunt total onorat pentru ceea ce s-a întâmplat", a declarat inventatorul imediat după ce a primit diploma din partea autorităţilor locale.El a arătat că mai are în lucru alte invenţii în domeniul echipamentelor folosite în chirurgie şi că va pleca în SUA în luna iulie pentru a le putea testa cu ajutorul unor chirurgi de peste Ocean."Ultimele invenţii depuse sunt pentru chirurgia deschisă şi laparoscopică. Nu pot spune prea multe despre ele pentru că sunt secrete, dar schimbă total modul în care se face chirurgia", a spus inventatorul.Ioan Cosmescu a emigrat în SUA în anul 1983, iar prima invenţie i-a fost brevetată şase ani mai târziu, atunci când a înfiinţat şi compania IC Medical pe care o deţine şi acum."Are până în prezent 150 de invenţii în electrochirurgie şi lasere, prima brevetare obţinând-o în anul 1989. Recunoaşterea pentru munca dumnealui de inventator nu a întârziat să apară, în anul 1996 fiindu-i acordat titlul de 'Innovator of the Year' în domeniul Medical/Biotechnology de către Arizona Innovation Network şi a fost numit Who's Who of American Innventors", se arată în expunerea de motive a primarului municipiului Deva, Florin Oancea.Ioan Cosmescu s-a născut în anul 1947 în satul Orăştioara de Jos, lângă Orăştie, şi a terminat Liceul "Decebal" din Deva. După ce a absolvit facultatea în domeniul electroenergetică şi automatizări, a lucrat o perioadă la fabrică de reparaţii aparatură medicală. În anul 1983 a emigrat în SUA.Întrebat ce l-a determinat să revină în România, Ioan Cosmescu a răspuns simplu că aici se simte "acasă"."Aici m-am născut, la Orăştioara de Jos, lângă Orăştie, am studiat la Liceul Decebal din Deva (...) Am vrut să ajut oraşul Deva, şcoala pe care am terminat-o. Să fac şi eu ceva. Nu ştiu, mult sau puţin. Este ceva care am făcut din suflet. Stau mai mult prin România, sângele apă nu se face, iar atracţia pentru România a fost foarte mare. Aici mă simt acasă", a conchis inventatorul româno-american. AGERPRES/(A, AS - autor: Sorin Blada, editor: Elena Stanciu, editor online: Irina Giurgiu)