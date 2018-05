Un teatru s-a prăbuşit în Argentina; trei persoane au murit

18:50

Cunoscuta actriţă franceză Catherine Deneuve va juca rolul principal în "The Truth About Catherine" ("Adevărul despre Catherine"), viitorul film al regizorului japonez Hirokazu Koreeda, recompensat cu Palme d'Or în acest an la Cannes, informează AFP.Din distribuţia peliculei - cu titlu încă provizoriu - vor mai face parte Juliette Binoche, Ethan Hawke şi Ludivine Sagnier, conform comunicatului de presă al 38 Productions şi Bunbuku.Catherine Deneuve va intrepreta o stea a cinematografiei adorată de bărbaţi, care filmează o producţie SF şi, în acelaşi timp, îşi publică memoriile. Potrivit sinopsisului dezvăluit până în prezent, scrierea acestor memorii îi va provoca vedetei o reîntâlnire nu lipsită de tensiuni cu fiica sa (Juliette Binoche), totul sub privirile bărbaţilor care le înconjoară.Distribuitorul francez Vincent Maraval a povestit pentru Screen Daily că pelicula aduce aminte de drama "Sunset Boulevard", a lui Billy Wilder, având în prim-plan "miturile şi realitatea vieţii unei actriţe"."The Truth About Catherine" va fi al 14-lea film semnat de Koreeda, premiat recent la Cannes pentru "Shoplifters". Primul Palme d'Or japonez de la "The Eel", al lui Shohei Imamura în 1997, acest film spune povestea unei familii care trăieşte din furturile din magazine şi care începe să aibă grijă de o fetiţă maltratată.AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)