Zborul MH17: Ancheta internaţională urmăreşte discreditarea Rusiei (Moscova)

20:40

Expoziţia "Aici-Acolo. Artişti din România şi Diaspora. Estetica eternului acum", în care sunt prezentate 70 lucrări de pictură, grafică, sculptură, ale artiştilor din România şi Diaspora, a fost vernisată, joi, în Spaţiile Medievale de la Muzeul Naţional Cotroceni."Expoziţia 'Aici-Acolo' este un proiect lansat în anul 2017, anul acesta fiind a doua expoziţie din această serie. Dacă anul trecut această expoziţie a fost dedicată artiştilor din generaţia '80, anul acesta, fiind anul Centenarului, am încercat o retrospectivă a celor mai importanţi artişti pornind de la prezent şi mergând spre trecut, pe decade din această sută de ani, sigur o selecţie complicată având în vedere numărul extraordinar de artişti valoroşi pe care România i-a avut dar un demers pe cât de complicat pe atât de necesar, l-am considerat în anul acesta cu menţiunea importantă că este vorba de o întâlnire pe care am propus-o şi anul trecut şi pe care o reiterăm anul acesta între artiştii români care au creat în ţară şi cei care au creat în diaspora. Am încercat să existe un echilibru în ceea ce înseamnă prezenţa în expoziţie a artiştilor români şi din Diaspora şi cred că a ieşit o expoziţie foarte interesantă cu sprijinul partenerilor noştri sub curatoriatul doamnei Ana Maria Altmann", a declarat Liviu Jicman, director general al Muzeului Naţional Cotroceni.El a amintit că o dată cu expoziţia a fost lansat şi un catalog al acesteia, care se doreşte a fi, de asemenea, "o trecere în revistă reprezentativă pentru arta românească"."Invităm publicul să viziteze această provocare pe care noi am lansat-o, o provocare pentru că, după părerea mea, fiecare şi toţi dintre artiştii prezenţi ar putea să fie prezenţi şi prezentaţi de România pe cele mai importante scene muzeale ale lumii", a mai spus Liviu Jicman.Curatorul expoziţiei, istoricul de artă Ana Maria Altmann, a spus că expoziţia deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni este dedicată şi Centenarului Marii Uniri, în acest sens realizând o selecţie "cât s-a putut de succintă" pentru spaţiile medievale ale muzeului."Această expoziţie este dedicată Zilei Naţionale a Românilor de pretutindeni, poartă titlul 'Aici-Acolo', este un omagiu adus artei româneşti, este un veac de artă româneacă într-un parcurs foarte scurt care porneşte în discurs din arta contemporană şi călătorim până în anul 1918. Muzeul Naţional Cotroceni şi-a dorit această expoziţie dedicată şi Centenarului Marii Uniri. În acest sens, am făcut o selecţie cât s-a putut de succintă pentru spaţiile medievale ale acestui muzeu", a spus Ana Maria Altmann.Printre artiştii care au răspuns apelului Muzeului Naţional Cotroceni de a-şi expune lucrări în expoziţie s-au numărat Ştefan Câlţia, Sorin Dumitrescu, Sorin Ilfoveanu, Georgeta Năpăruş. Acestora li se alătură artişti din Diaspora precum Paul Neagu, Neagu Horia Damian sau lucrări ale unor artişti a căror operă se întinde peste decade cum ar fi Geta Brătescu sau Alma Redlinger. Din expoziţie nu lipsesc artişti care au participat activ la avangarda artei europene, printre care Marcel Iancu, Victor Brauner, Johann Mattis-Teutsch sau Heda Sterne, artistă care locuieşte în Statele Unite, a mai spus curatorul expoziţiei."Noi am încercat, aşa cum am putut, în mica expoziţie, să demonstrăm că arta românească cu toate vicisitudinile istorice, fie catastrofele primului război mondial, coşmarul celui de-al doilea, cuşca comunistă, am vrut să demonstrăm că arta românească a fost totdeauna artă europeană, că artiştii români au fost totdeauna cei care au îmbogăţit prin expoziţiile lor, chiar dacă în ţară nu au avut puterea şi nu s-a putut să se active, au îmbogăţit mişcări, fenomene ale artei contemporane universale", a mai spus Ana Maria Altmann.Consilierul de stat Sandra Pralong a afirmat că expoziţia este una "copleşitoare" care ar putea fi prezentată "oriunde în lume"."Creatorii români sunt absolut fantastici şi trebuie cunoscuţi mai bine în străinătate pentru că ceea ce au de spus este în avangarda novatoare a artei şi în multe alte domenii", a precizat Sandra Pralong.Expoziţia va fi deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni până pe 15 iulie.AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)