Înformaţii cutremurătoare: rezultatul expertizei psihiatrice în cazul educatoarei din Timișoara care şi-a ucis fetiţa de patru ani

19:10

O imagine s-a viralizat rapid in mediul online. In ea apar doua maicute si niste clienti din supermarket. Femeile Domnului stau impreuna la coada si asteapta sa le vina randul la casa de marcat. In jurul lor, oamenii circula. Un client mai atent a observat ce au acestea in cos. Si a ramas cu gura […] The post Maicutele au socat clientii din supermarket! Toti si-au facut cruce cand au vazut ce au in carucior. Asa ceva… appeared first on Cancan.ro.