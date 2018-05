Alina Eremia a dat chix cu ținuta aleasă pentru un eveniment monden! I se vedeau coastele

18:50

Connect-R a vorbit astăzi despre frumoasa lui familie, despre greutăți și perioada în care a vândut ziare. În cadrul interviului emoționant, artistul a comentat din nou declarațiile despre divorț ale soției sale, Misha, și a dezvăluit cum a contribuit la sudarea familiei unui artis, care a fost la un pas să se despartă de soția […]