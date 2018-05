”Fiara din Balcani” și-a ”sifonat” colegii din închisoare. Ce denunț i-a făcut unui asasin în serie

19:50

Celebrul fotbalist Ronaldihno se va căsători în august, anul acesta. Nimic neobișnuit până aici. Doar că va avea două soții, în același timp. Starul brazilian se află în relație cu cele două, Priscilla Coelho și Beatriz Souzade doi ani. Cele două femei sunt alături de Ronaldinho din decembrie, locuind la vila sa de cinci milioane