Măsuri extreme cu Alibec. Becali: "Am pus bodyguarzii să-l dea afară!". Ce s-a întâmplat la antrenamentele FCSB: "Trebuia să-l lichidez mai de mult"

Antrenorul FCSB vrea să scape şi el de Alibec, care strică atmosfera la antrenament: "Eu sunt principalul vinovat, pentru că l-am tolerat pe Alibec. Campionatul din cauza lui l-am pierdut. Mie tot timpul îmi spunea Meme că Dică vrea să îl dea afară de la antrenamente. L-a şi dat şi nu a vrut să iasă. Am pus bodyguarzi, ca să îl dea afară”, a spus Becali, la Digi Sport. Finanţatorul vicecampioanei s-a săturat de tot şi nici nu mai ţine la preţ: "Pentru Alibec am 7 oferte. Am şi din Turcia, şi din...

