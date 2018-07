BREAKING NEWS! Gigi Becali, decizie radicală după meciul cu Astra! Jucătorul de ”sute de milioane”, OUT! Suma de transfer anunțată...

10:20

Biletul Zilei 23.07.2018! Săptămâna trecută am încheiat-o cu încă un bilet câștigător. De această dată, în rolul ”verde” a fost biletul ”spectacol”. Am mizat pe două meciurile amicale + un duel din prima etapă a campionatului Slovaciei și am dat lovitura. Biletul Zilei 23.07.2018! Urmează acum o nouă săptămână, una din care sperăm să scoatem noi bilete câștigătoare. Începem ziua cu biletul de siguranță, un tichet pe care am jucat trei meciuri din Cehia, România și Anglia. Biletul Zilei 23.07.201...