Tenis: Rafael Nadal, lider incontestabil în clasamentul ATP; Marius Copil a coborât pe 93

Îndrăgita artistă Monica Anghel a descoperit o nouă pasiune, în urmă cu câţiva ani, când se afla în vacanţă în Bucovina. Şi-a dorit să înveţe să călărească, a luat lecţii de echitaţie la şcoala "Cai de Legendă" din comuna Horodnic de Sus, aflată în apropiere de Rădăuţi, şi de atunci e pasionată de cai şi de echitaţie.Îi plac mult animalele, lucru moştenit de la tatăl ei, care în tinereţe a fost pasionat de cascadorie. Nu întâmplător Monica este prietenă cu mulţi cascadori, iar instructorul ei de echitaţie, Nelu Szekely, este unul dintre cei mai buni prieteni ai cascadorilor.Din pasiunea Monicăi pentru cai şi pentru echitaţie a apărut melodia "Cai de legendă", lansată de artistă în toamna anului 2014. Şi Aviv, băieţelul Monicăi, a fost atras din primul moment de cai, dar a vrut să urce pe un cal mare, nicidecum pe un ponei.Monica are multe fotografii la cursuri sau la antrenamente, postate pe pagina sa de Facebook."Uite, asta fac în fiecare zi cât mă ţin picioarele!", scria Monica pe contul său de Facebook, lângă o fotografie în care este pe un cal superb, alături de instructorul Nelu Szekely. Sursa foto: (c) Monica Anghel/FacebookArtista mai spunea că animalele acestea, caii, sunt nobile, înţeleg foarte bine oamenii, iar călăritul este un sport grozav, pentru că ajută la dezvoltarea armonioasă a corpului.Chiar dacă a avut, în urmă cu câtva timp, nişte probleme de sănătate care au ţinut-o departe de sportul pe care îl face cu atâta pasiune, Monica şi-a revenit din punct de vedere medical şi imediat ce medicul i-a dat voie, a început din nou să călărească.O altă latură mai puţin cunoscută a omului Monica Anghel este implicarea sa constantă în foarte multe activităţi caritabile. A fost prezentă la multe evenimente ale Crucii Roşii Române, a fost desemnată ambasador al Serviciului unic de urgenţă 112, a participat la crosul ''Inimi pentru inimi''."Sunt persoană publică, iar a fi persoană publică înseamnă a fi un lider de opinie. Ăsta este rolul nostru, să dăm un exemplu, să le spunem oamenilor că e bine să fii alături în astfel de situaţii, pentru astfel de cauze. (...) Am avut câţiva ani în care am mers, înainte de Crăciun, la Spitalul de urgenţă 'Bagdasar-Arseni' şi cântam în holul spitalului pentru bolnavii care nu puteau merge acasă de sărbători. N-am să uit niciodată că această serie de concerte anuale a început la etajul 9 al spitalului, domnul doctor Florin Eduard Exergian m-a invitat prima dată şi tot dânsul s-a ocupat după aceea în fiecare an de aceste spectacole. Aveam negativele pe vremea aceea pe o casetă audio, iar dânsul a venit cu un casetofon de acasă şi am cântat fără microfon, fără nimic. Au aflat că se întâmplă astfel de lucruri bune şi frumoase pentru bolnavii de acolo şi au mai venit, încă un artist, încă unul, la un moment dat am avut şi scenă, cu lumini, cu sunet, tot ce trebuia pentru sonorizare, acolo în holul Spitalului 'Bagdasar-Arseni'", declara Monica Anghel pentru AGERPRES, într-un interviu în 2015. Sursa foto: (c) SORIN LUPSA/AGERPRES FOTONu-i place să facă planuri, pentru că uneori acestea se împlinesc, alteori nu."Nu pot să spun că în viaţă am avut planuri, am ştiut doar că eu trebuie să fiu pregătită în orice moment şi lucrurile au venit către mine. Dacă a fost să se întâmple ceva s-a întâmplat. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Asta-i frumuseţea vieţii, să nu ştii ce ţi se întâmplă mâine şi să nu-ţi faci planuri, că uneori îţi ies, alteori nu. Trebuie să ştii că eşti tot timpul pregătit şi că poţi oricând să răspunzi afirmativ unei invitaţii. Mie îmi place să trăiesc relaxat, în armonie şi în pace în primul rând cu mine şi după aceea cu toţi cei din jurul meu. E simplu", spunea Monica în interviu.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Ada Vîlceanu)