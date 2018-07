Atenţionare de călătorie în Belgia: Grevă a personalului aviatic la Ryanair

23:10

Mantra saptamanii. Iata mantra saptamanii 23– 29 iulie 2018 pentru fiecare zodie. Traim o saptamana foarte intensa din punct de vedere astral ce isi lasa influenta in mod clar asupra fiecarui om in parte. Am intrat de luni 23 iulie in zodia Leului. Citește mai departe...