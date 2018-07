ONU cere Israelului eliberarea sau inculparea minorilor palestinieni aflaţi în detenţie

22:20

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a vorbit luni seara despre reuşitele şi despre nerealizările primelor şase luni de mandat, arătând că unul dintre obiectivele pe care nu le-a îndeplinit a fost acela de a aduce consens în societatea românească."(Un obiectiv pe care nu l-am îndeplinit - n.r.) este faptul că nu am reuşit să aduc consens în societatea românească, este faptul că nu am reuşit ca pe proiecte importante pentru România să avem toţi aceeaşi abordare, o cooperare interinstituţională, un consens în rândul partidelor politice, că nu am reuşit ca toţi să conştientizeze că proiectele de ţară presupun să acţionăm în aceeaşi direcţie", a precizat premierul, într-un interviu pentru Antena 3.În ce priveşte reuşitele, Dăncilă a menţionat măsurile luate pentru stimularea economiei, măsurile sociale şi cele adoptate în cadrul dezvoltării regionale."(O realizare personală este - n.r.) faptul că am reuşit să fac o echipă, şi am reuşit ca împreună cu ceilalţi miniştri să conştientizăm faptul că munca noastră e foarte importantă, şi că programul de guvernare e important pentru noi şi fiecare dintre noi avem responsabilitatea - miniştrii, pe domeniul pe care îl coordonează, eu, ca prim-ministru - de a pune în practică aceste măsuri. Pentru mine este important că aceste măsuri au început să îşi producă efectul. Avem din ce în ce mai mulţi români care sunt mulţumiţi de venituri, avem deja investiţii, chiar dacă unele nu sunt foarte spectaculoase, am crescut gradul de absorbţie a fondurilor europene, am deblocat programe, am simplificat legislaţie, am adus în prim-plan legi atât de aşteptate, atât de administraţia locală, cât şi de administraţia centrală, şi mă refer la Legea achiziţiilor publice, dar şi la Legea parteneriatului public privat. Cred că la sfârşitul unui bilanţ în primul semestru din anul 2018 putem spune că avem multe realizări", a susţinut ea.Dăncilă a apreciat că primele şase luni ale mandatului său au fost "luni grele", dar s-a declarat mulţumită de faptul că Guvernul s-a încadrat în foaia de parcurs."Spun acest lucru pentru că am reuşit ca măsurile prevăzute în programul de guvernare să le punem în practică. De fapt, acesta este obiectivul primului-ministru, acesta este obiectivul fiecărui ministru în parte, pentru că în urma măsurilor pe care le punem în practică suntem evaluaţi, atât în cadrul coaliţiei, dar şi de către cetăţenii din România", a menţionat ea.Întrebată cum le răspunde celor care au criticat-o în această perioadă, Dăncilă s-a declarat convinsă că în urma mandatului său vor rămâne lucrurile pe care Guvernul le-a făcut în folosul oamenilor."Sunt om şi omul este supus greşelii. Este adevărat că este o presiune uriaşă şi din acest motiv apar şi unele greşeli. Da, poate am greşit, însă nu am greşit niciodată prin deciziile pe care le-am luat. Nu am luat niciodată o decizie împotriva oamenilor şi din acest motiv am conştiinţa împăcată. Mulţi dintre cei care au jignit, cei care au avut un comportament atât de nefiresc sunt cei care de-a lungul timpului au luat decizii împotriva oamenilor şi unii chiar le-au aplaudat: au tăiat pensii, au tăiat salarii, au închis şcoli, spitale. Eu sunt un om modest şi cu bun-simţ, cu frică de Dumnezeu şi tot ceea ce fac fac în folosul oamenilor şi cred că asta va rămâne, nu vor rămâne nici jignirile, nici atacurile la persoană, ci va rămâne ceea ce facem noi în folosul oamenilor. Şi sper ca oamenii să mă judece pornind de la acest lucru", a afirmat premierul. AGERPRES/(A-autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)