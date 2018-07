Cornel Dinu s-a luat de Mangia după egalul cu Poli Iași: "Sunt sătul! Să înceteze cu asta!"

00:20

Devis Mangia, italianul de pe banca lui U Craiova, a comentat pasul greșit făcut de echipa sa în prima etapă din noul sezon, 0-0 pe teren propriu cu Poli Iași. "Pentru mine e ok, un punct e mai bun decât nimic. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun, dar e clar că trebuie să muncim mai mult și să începem să marcăm. Nu e nicio criză. Azi, am jucat mai bine decât Poli Iași, am avut ceva ocazii, dar n-am reușit să marcăm. ...