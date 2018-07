Baschet: Dirk Nowitzki stabileşte un nou record în NBA - 21 de sezoane consecutive la aceeaşi echipă

07:10

Peste 450 de părinţi imigranţi care au fost separaţi de copiii lor când au intrat ilegal în SUA nu se mai află în ţară, deşi copiii lor au rămas în urmă, potrivit unei documentaţii comune depuse în instanţă luni de guvernul federal şi de ONG-ul American Civil Liberties Union (ACLU), relatează Reuters.Absenţa celor 463 de părinţi, despre care avocaţii guvernului american au afirmat că "este analizată", ar putea afecta eforturile guvernului de a reuni familiile separate până joi, termenul dispus de un judecător federal. Documentaţia nu menţionează de ce au părăsit ţara cei 463 de părinţi, dar oficiali guvernamentali au recunoscut anterior că unii părinţi au fost deportaţi fără copiii lor.Până luni, un număr de 879 de părinţi au fost reuniţi cu copiii lor, potrivit documentaţiei depuse.În jur de 2.500 de copii au fost separaţi de părinţii lor după ce administraţia Trump a anunţat o politică de "toleranţă zero" în aprilie, menită să descurajeze imigraţia ilegală. În luna iunie s-a pus capăt acestei politici, după ce tratamentul aplicat de guvernul american copiilor imigranţi a provocat indignare la nivel internaţional.Judecătorul districtual Dana Sabraw din San Diego a dispus luna trecută că guvernul trebuie să-i reunească pe copii cu părinţii lor, în urma unui proces intentat de ACLU.Tot luni, guvernul de la Washington a mai anunţat că 917 părinţi nu sunt eligibili să fie reuniţi cu copiii lor. În acest număr sunt incluşi părinţii care nu mai sunt în ţară, precum şi cei consideraţi inapţi din cauza unor condamnări penale sau a altor motive.Militanţii pentru drepturile imigranţilor şi-au exprimat îngrijorarea în legătură cu părinţii deportaţi fără copii, afirmând că acest lucru poate crea probleme pentru dosarele de imigraţie ale copiilor. "Cum putem merge mai departe cu un caz dacă nu ştim care este dorinţa părinţilor?", a declarat pentru Reuters în această lună Megan McKenna, purtătoarea de cuvânt a ONG-ului Kids in Need of Defense.Deşi informaţiile apărute luni indică progrese în reunificare familiilor imigranţilor, ACLU nu şi-a ascuns frustrarea în legătură cu acest proces. Grupul susţine că nu deţine o listă a părinţilor care au semnat un formular prin care aleg să fie deportaţi fără copii."Aceşti părinţi au nevoie urgentă de consultare cu avocaţi, pentru ca să nu-şi blocheze din greşeală copiii în SUA", a scris ACLU în documentaţia depusă în instanţă.Guvernul american a mai precizat că a autorizat încă 538 de părinţi pentru reunirea cu copiii lor, care se va petrece pe măsură ce aceştia vor putea fi transportaţi. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Simona Aruştei)