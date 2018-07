Fotbal - FIFA: Griezmann, Mbappe şi Varane, nominalizaţi pentru titlul de jucătorul anului

18:30

Liberalii susţin că guvernarea Dragnea - Dăncilă a afectat grav nivelul de trai al românilor şi solicită demisia "marionetelor" din Guvern."Românii ştiu foarte bine cum au guvernat ţara slugile lui Liviu Dragnea din coaliţia PSD - ALDE, iar datele statistice oficiale privind agravarea dezechilibrelor economice şi degradarea nivelului de trai al românilor nu pot fi contestate. (...) Degringolada bugetară şi haosul economic al guvernărilor lui Dragnea şi Tăriceanu trebuie să înceteze. Marionetele lor din Guvernul României trebuie să îşi dea demisia pentru că fac tot mai mult rău românilor", se arată într-un comunicat al PNL, transmis marţi AGERPRES.Liberalii subliniază că în primul trimestru al acestui an creşterea economică a României a fost zero."Dezechilibrele economice provocate anul trecut prin măsurile populiste adoptate de guvernările lui Dragnea s-au întors împotriva românilor care trebuie acum să suporte cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană şi creşterea explozivă a ratelor la bancă", adaugă liberalii.Aceştia spun că la preluarea guvernării rata anuală a inflaţiei era de 0,1% în ianuarie 2017, însă în ultimul an a ajuns la 4,3% la începutul acestui an şi s-a ridicat la 5,4% în lunile mai şi iunie, atingând cel mai mare nivel din ultimii cinci ani.Liberalii precizează că indicele ROBOR la trei luni pentru creditele în lei s-a triplat la finalul primului semestru din acest an faţă de începutul lui 2017."Banii pe care unii români i-au primit în plus la salariu sau pensie s-au risipit pe facturi mai mari la cumpărături, energie, gaze, benzină, etc şi rate mai mari la bancă", arată comunicatul citat.De asemenea, liberalii atrag atenţia că în timpul guvernărilor "patronate" de Liviu Dragnea preţul carburanţilor şi al utilităţilor a crescut alarmant, afectând grav nivelul de trai al românilor. Astfel, aceştia indică faptul că, faţă de sfârşitul lui 2016, preţul unui litru de benzină s-a majorat cu peste 20%, preţul la energie electrică cu aproape 15%, iar la gaze cu aproape 12%."Scumpirile la alimente, la utilităţi şi carburanţi au afectat pe toţi românii, dar mai ales pensionarii cu venituri mici şi angajaţii din economia privată care nu au beneficiat de majorări salariale care să acopere măcar inflaţia. Şi mai grav, pensionarii au fost minţiţi şi păcăliţi cu neruşinare pentru că în acest an vor primi mai puţini bani la pensie decât aveau dreptul prin lege", adaugă liberalii.Aceştia atrag atenţia că pentru peste 4 milioane de angajaţi contribuţiile lunare la Pilonul 2 de pensii au fost reduse în medie cu 12%."După un an şi jumătate de guvernare, românii au văzut clar că guvernările lui Dragnea şi Tăriceanu nu numai că nu au oferit un trai mai bun, dar au afectat grav puterea de cumpărare, au reuşit să nemulţumească majoritatea categoriilor sociale şi au afectat grav dezvoltarea economică a ţării. Banii din creşterea economică au fost aruncaţi pe fereastră prin politici populiste iresponsabile şi România riscă să se confrunte în perioada următoare cu o criză bugetară şi economică majoră", spun liberalii în comunicat.Conform sursei citate, deficitul bugetar în primele cinci luni ale anului este de 8,14 miliarde lei, de aproape patru ori mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut."După ce România a avut o perioadă bună de creştere economică, să nu reuşeşti să echilibrezi cheltuielile bugetare cu veniturile, ba şi mai grav - chiar să produci asemenea dezechilibre arată că Dragnea şi Tăriceanu au numit şi girat la conducerea guvernului nişte analfabeţi economici, care au făcut praf creşterea economică a României", mai spun liberalii.Ei menţionează că nivelul actual al încasărilor bugetare este sub nivelul programat şi nu acoperă cheltuielile necesare pentru plata salariilor şi pensiilor până la sfârşitul anului."Vor sacrifica din nou investiţiile publice şi vor continua să se împrumute pentru acoperirea nevoilor curente", susţin reprezentanţii PNL.Liberalii subliniază că în cele 18 luni de guvernare PSD - ALDE nu a fost construit şi dat în folosinţă niciun kilometru nou de autostradă, nu a fost începută construcţia vreunui spital nou, iar din peste 2.500 de creşe şi grădiniţe sau şcoli au fost finalizate doar două şcoli şi o grădiniţă. Ei mai afirmă că guvernarea a ignorat marile proiecte de infrastructură cu banii europeni, precizând că autostrăzile Sibiu - Piteşti şi Târgu Mureş - Iaşi au fost abandonate şi că România riscă să piardă 150 milioane de euro pentru spitalele regionale. AGERPRES/ (AS - autor: Florentina Peia, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)