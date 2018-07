Cum își anunțase Demi Lovato recăderea în consumul de droguri, printr-o piesă nouă

09:30

Simona Halep va avea un sezon de hard extrem de încărcat. Dacă pe iarbă a intrat direct la Wimbledon și lipsa meciurilor a costat-o, liderul WTA va juca 3 turnee importante înainte de a lua startul la US Open. Simona Halep i-a anunțat pe organizatori că va participa la turneul de la New Haven, asta după ce inițial anunțase că va juca doar la Montreal și Cincinnati. Românca a cerut şi a obţinut un wild-card, astfel că va fi prezentă la competiţia care precede US Open. ”Sunt foarte bucuroasă să mă...