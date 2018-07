Tenis: Principalele favorite au debutat cu dreptul la turneul de la Moscova (WTA)

07:30

Preşedintele Donald Trump şi-a anunţat marţi, într-un comunicat postat pe site-ul Casei Albe, intenţia de a-l nominaliza ca ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România pe Adrian Zuckerman, din New Jersey.Potrivit comunicatului citat, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.Este un avocat admis în baroul din New York în 1994 şi partener în firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Adrian Zuckerman a fost unul dintre coordonatorii pentru servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Activ în ce priveşte iniţiativele filantropice şi educaţionale, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: www.seyfarth.com