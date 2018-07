Destinații de vacanță aflate în top 5 căutări. Tu unde mergi în vara asta?

15:50

Avem imagini in premieră! Ionuţ Dolănescu ne arată fiecare colţişorl al moşiei sale, dar şi mobila adusă direct din America pentru conacul lăsat moştenire de tatăl său! Am făcut calculul şi am aflat de câţi bani are nevoie artistul, ca să facă vila din Caimatei ca nouă!