Turcia: Pastorul american Brunson, în arest la domiciliu sub supraveghere

16:10

Preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt, a declarat, miercuri, la Băile Tuşnad, la lucrările Universităţii de Vară, că proiectul european trebuie să dea un răspuns corect problemei Trianon, despre care a spus că este o problemă europeană, pentru care trebuie găsită o soluţie comună.În cadrul dezbaterii despre viitorul Europei, Nemeth Zsolt a spus că este foarte important şi rolul pe care o îl au comunităţile naţionale din Europa care, prin existenţa lor, fac parte din proiectul european şi a făcut referire la iniţiativa cetăţenească Minority SafePack care îşi propune să contribuie la protejarea şi afirmarea intereselor minorităţilor naţionale şi etnice autohtone europene.Preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei a spus că proiectul european trebuie să dea un răspuns corect la problema Trianon, pentru că altfel nu se mai poate vorbi despre un proiect comun, arătând că aceste comunităţi naţionale există din cauza unor astfel de moşteniri istorice iar statele naţionale trebuie să găsească o soluţie comună."Este vorba, printre multe altele, şi despre Trianon şi dacă acest proiect european nu reuşeşte să dea un răspuns corect problemei reprezentate de Trianon, atunci din păcate nu mai putem vorbi despre niciun proiect comun, nu? Pentru că e o problemă europeană acest Trianon şi trebuie să găsim împreună o soluţie. Pentru că aceste comunităţi şi multe alte comunităţi există tocmai din cauza acestor (...) moşteniri istorice. Şi noi, statele naţionale, trebuie să găsim o soluţie comună, trebuie să avem o coordonare, o armonizare în acest sens a ideilor, proiectelor noastre şi tocmai noi suntem prezenţi la această masă ca să continuăm dialogul care va duce până la urmă la găsirea unei soluţii şi este foarte clar că trebuie ca fiecare ţară, fiecare stat să-şi definească poziţia faţă de această regiune a Europei Centrale şi de Est", a declarat Nemeth Zsolt, potrivit traducerii oficiale.Prezent la dezbatere, fostul premier al României şi fost şef al Serviciului de Informaţii Externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat pentru AGERPRES, referindu-se la declaraţia lui Nemeth Zsolt, că Uniunea Europeană nu a fost construită pentru a răzbuna istoria, ci este un proiect care construieşte pacea, iar privirile blocate în trecut nu duc spre viitor."Eu cred că UE nu a fost construită pentru a răzbuna o istorie demult trecută şi, sigur, pentru toate naţiunile europene, traumatică. Cele două mari conflagraţii mondiale au lăsat urme adânci în memoria istorică a tuturor statelor europene şi nu numai. Eu cred că proiectul UE nu e un proiect care răspunde istoriei decât într-un singur fel: să nu o mai repetăm. Este un proiect care construieşte pacea şi care în egală măsură nouă, celor care am fost sub regimuri totalitare, ne-ar garanta că aproape 60 de ani de comunism, de exemplu, nu s-ar mai putea repeta. Nu cred că privirea blocată în trecut va putea vreodată duce spre viitor. Există o tentaţie de a judeca viitorul revendicând trecutul, nu acolo se află, însă, sămânţa bună a proiectului european. Proiectul european a pornit de la un paradox: două naţiuni care au fost în conflict continuu pentru sute de ani de zile, Franţa şi Germania, au depăşit printr-un efort de voinţă, asumat politic şi apoi asumat la nivelul tuturor cetăţenilor acestor ţări şi celorlalte, apoi, faptul că nu trecutul va construi viitorul şi că viitorul se clădeşte de la un moment în care numitorul comun este buna înţelegere, pacea şi prosperitatea comună, aceasta este UE", a afirmat Mihai Răzvan Ungureanu.Lucrările celei de-a 29-a ediţii a Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad au început oficial miercuri, în prezenţa preşedintelui Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Nemeth Zsolt şi a lui Potápi Árpád János, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională, de pe lângă Cancelaria premierului Ungariei.Timp de mai mult zile, în cele aproximativ cele 30 de corturi unde au loc programe, se vor dezbate subiecte dintre cele mai diverse, de la de la politica naţională maghiară şi perspectiva europeană a Balcanilor, până la reforma sistemului juridic din România sau securitatea globală după summitul NATO.Sâmbătă, la fel ca în anii precedenţi, va susţine o prezentare premierul Ungariei, Viktor Orbán, alături de care se vor afla europarlamentarul Tokes Laszlo şi Németh Zsolt.Mottoul ediţiei a 29-a a Universităţii de Vară şi Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad este "Tusványos, pasiunea noastră".Organizatorii evenimentului sunt Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria şi Consiliul Tineretului Maghiar din România, partenerul principal fiind Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania.Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad este cunoscută membrilor comunităţii maghiare sub denumirea de "Tusványos", fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, după care a fost mutată la Băile Tuşnad. AGERPRES/(AS - autor: Gina Ştefan, editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)