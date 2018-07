Poliția a intrat pe fir… A plătit 5.000 € răpitorilor ca s-o ”răscumpere” pe Antonia!

17:20

Ilie Micolov a fost condus pe ultimul drum ieri, în Suceava, de rude, foști colegi de breaslă și oameni simpli care i-au iubit muzica ani de-a rândul. Printre cei care au lipsit de la înmormântare se numără cântăreți cunoscuți din București, dar și fiica lui care este însărcinată cu al doilea copil. De altfel, două […] The post Ilie Micolov, imagini emoționante de la înmormântare. Semnul divin apărut i-a făcut pe cei din cortegiu să spună rugăciuni appeared first on Cancan.ro.