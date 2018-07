Nico, faţă în faţă cu cel mai dur test al agenţilor VIP!

16:40

Un adevarat leader, un narcisist convins si un petrecaret de top, barbatul Leu adora in acelasi timp sa fie rasfatat si sa se bucure de atentia partenerei sale, dar si a prietenilor. Daca vrei sa ii surprinzi asteptarile cu ocazia aniversarii sale sau chiar fara motiv, vei avea nevoie de cateva idei de cadouri cu care sa il cuceresti complet. In functie de trasaturile sale de personalitate, am ales cele mai inspirate 9 idei de daruri pentru barbatul Leu, de la Gift for You! Leul este un petrecar...