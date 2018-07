EFEMERIDE ASTRONOMICE - 26 iulie

19:30

Noua casă solară EFdeN Signature, realizată de o echipă formată în special din studenţi, va reprezenta România la competiţia internaţională Solar Decathlon Middle East 2018, care se va desfăşura în noiembrie, în Dubai.Cu un design modern, eficientă energetic, inteligentă şi automatizată, casa a fost prezentată miercuri în cadrul unui eveniment organizat la Bucureşti, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis."Sperăm ca, în Anul Centenarului, să ne întoarcem victorioşi din Dubai şi, mai mult de atât, să ne întoarcem fericiţi şi mândri că suntem români", a declarat managerul general al proiectului, Mihai Toader Pasti, la evenimentul organizat în parcarea unui mall din Bucureşti unde a fost montată casa solară EFdeN Signature.El a precizat că peste 50 de studenţi şi absolvenţi de la mai multe universităţi din Bucureşti fac parte din proiectul EFdeN."De ce EFdeN? De la funcţia matematică f(n), pentru că noi proiectăm şi construim în funcţie de natură. În ultimii doi ani, o echipă extraordinară de tineri a depus nişte eforturi supraomeneşti pentru a construi (...) casa EFdeN Signature. Cu această casă, EFdeN va reprezenta România la cea mai importantă competiţie internaţională de profil - Solar Decathlon. (...) Este cea mai grea competiţie de genul acesta din lume, nu toţi rezistă, este o olimpiadă internaţională a caselor solare. (...) Începutul competiţiei în Dubai are loc pe 14 noiembrie. Acolo 18 echipe din 13 ţări vor prezenta fiecare câte o casă", a spus Mihai Toader Pasti.Pasti a mai spus că, în august, casa va fi deschisă publicului larg şi vor fi organizate mai multe evenimente, urmând ca apoi locuinţa să fie dezasamblată şi transportată în Dubai.Casa are o suprafaţă de 75 de metri pătraţi utili. "Are un dining, un living, un dormitor, o baie şi o bucătărie. (...) În principiu, ea este făcută pentru două persoane", a spus el.De asemenea, el a precizat că această casă produce anual mai multă energie decât consumă, dar sunt luni în care nu îşi poate asigura energia. "Din punct de vedere al optimizării costurilor, este mai bine ca locuinţa să fie legată la reţea, astfel încât ea să poată să folosească reţeaua ca un sistem de acumulatori. (...) Este o casă 100% electrică. (...) Energia electrică este produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice, care sunt dispuse pe acoperişul casei", a arătat Mihai Toader Pasti.Potrivit acestuia, locuinţa este dotată cu un sistem automatizat, care controlează prin voce foarte multe aspecte, de la temperatură şi umiditate până la sistemul de iluminat şi uşi.Mihai Toader Pasti a precizat că preţul casei se ridică la 300.000 de euro."Investiţia iniţială este puţin mai mare faţă de o locuinţă tradiţională. Preţul prototipului (...) este undeva la 300.000 de euro. Este o sumă foarte mare, care este generată şi de faptul că noi trebuie să o transportăm până în Dubai şi acolo să o asamblăm în doar 15 zile. (...) Aproximativ 90 de companii ne-au sponsorizat cu servicii, produse şi bani, făcând astfel proiectul posibil. (...) Sponsorii noştri vin din cele mai variate domenii, de la zona de inginerie, arhitectură, finisaje şi instalaţii până la zona de mâncare, băutură", a arătat el.Totodată, Pasti a menţionat că Solar Decathlon este o competiţie care a luat naştere în 2001, în SUA. "Ei sunt practic organizatorii şi deţinătorii acestei competiţii, care astăzi are loc în mai multe zone din lume", a mai afirmat Mihai Toader Pasti.La evenimentul de prezentare a casei EFdeN Signature au participat şi David Schlaefer, şef adjunct al misiunii diplomatice a Ambasadei SUA la Bucureşti, Radu Văcăreanu, rector la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, şi Marian Moiceanu, rector la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu". AGERPRES/(A, AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lãzãroiu) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO