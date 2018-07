Cei patru procurori care candidează pentru postul de procuror-şef al DNA susţin interviul cu Tudorel Toader

23:20

Horoscop weekend. Acesta este momentul mult asteptat si mediatizat. Acesta este weekendul UNIC din acest secol in care traim pentru ca el contine celebra eclipsa totala de Luna plina sangerie ce are loc Vineri 27 iulie in Varsator care are cea mai mare durata pentru o eclipsa totala de Luna din Citește mai departe...