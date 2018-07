Candidaţii la şefia DNA susţin interviul la Ministerul Justiţiei. Cine s-a înscris în cursă

08:00

Unde se transferă Denis Alibec. Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că s-a înțeles cu bosul Astrei, Ioan Niculae, pentru transfer, însă atacantul mai are o propunere de la o echipă care joacă în Cupele Europene. "La ora asta am sută la sută un milion de euro de la Astra. Am negociat direct cu Ioan […]