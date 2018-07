Cu ce problemă s-a confruntat Vladimir Drăghia la scurt timp după nuntă. „Eram sigur că nu voi purta verigheta”

08:50

Many Gyenes are probleme: ”A fost cea mai grea zi a mea de când particip la Red Bull Romaniacs”. Pilotul român Many Gyenes, singurul sportiv care a participat la toate ediţiile raliului Red Bull Romaniacs, consideră că miercuri a fost cea mai grea zi din istoria competiţiei. „A fost cea mai grea zi a mea […] Post-ul Many Gyenes are probleme: ”A fost cea mai grea zi a mea de când particip la Red Bull Romaniacs” apare prima dată în Libertatea.ro.