Tragedie în Bistrița. O adolescentă a fost găsită fără suflare în casă

20:40

Mai înverșunat ca niciodată, Cristi Brancu a făcut dezvăluiri incendiare din relația Biancăi Drăgușanu cu milionarul britanic, despărțirea celor doi, care a durat foarte puțin, dar și despre un fost iubit cu care prezentatoarea TV a împărțit patul. Cristi Brancu a făcut publice informații neștiute din viața persoanală a Biancăi Drăgușanu În timpul înregistrării, cunoscutul […] The post Informații-bombă despre despărțirea scurtă dintre Bianca Drăgușanu și Tristan Tate! Cristi Brancu: “Este o potrivire erotică, fiind cunoscut pentru «lungimile» lui ” appeared first on Cancan.ro.