Siria: Bilanţul atacurilor comise de gruparea Stat Islamic în sudul Siriei a crescut la aproape 250 de morţi

Gheorghe Hagi s-a născut la 5 februarie 1965 în Săcele, judeţul Constanţa. Şi-a început cariera la centrul de copii şi juniori al clubului de fotbal Farul Constanţa sub îndrumarea antrenorului Iosif Bukossy, potrivit volumului ''Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România'' (Volumul II, Bucureşti, Aramis, 2002).Debutează în Divizia A în tricoul echipei Farul Constanţa la 11 septembrie 1982. Se transferă, un an mai târziu, la echipa Sportul Studenţesc, la care va activa timp de patru ani.La 10 august 1983 şi-a făcut debutul în echipa naţională într-un meci disputat în compania Norvegiei, iar un an mai târziu face parte din lotul selecţionatei României pentru campionatul european din Franţa.În iarna sezonului 1986/1987 este împrumutat la echipa Steaua Bucureşti pentru a juca în partida cu Dinamo Kiev contând pentru Supercupa Europei. Hagi a înscris singurul gol al partidei şi a rămas la Steaua, unde a activat timp de patru ani.Foto: (c) Cornel MOCANU / Arhiva AGERPRESA fost desemnat cel mai bun fotbalist al României în anii 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999 şi 2000 şi cel mai bun sportiv al ţării în 1994, iar în 1985 şi 1986 a fost golgheterul Diviziei A în tricoul echipei Sportul Studenţesc.Pentru modalitatea în care jongla cu balonul rotund a primit din partea presei de specialitate renumele de ''Ucenicul vrăjitor'', fiind totodată considerat unul dintre cei mai valoroşi jucători români de fotbal, indică volumul ''Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România''.Anii '90 au însemnat o perioadă fulminantă pentru jucătorul Gheorghe Hagi care imediat după turneul final din Italia (1990) s-a transferat la clubul de fotbal spaniol Real Madrid, unde a jucat timp de doi ani, ulterior transferându-se la clubul italian Brescia Calcio cu care a reuşit să promoveze în Serie A. Evoluţia foarte bună la Cupa mondială din 1994 din SUA i-a adus transferul la echipa spaniolă FC Barcelona. În 1996 se transferă la echipa turcă Galatasaray Istanbul cu care a câştigat 4 titluri şi 2 cupe ale Turciei. În data de 24 mai 2001 este organizat evenimentul special de retragere, denumit ''Gala Hagi'', un meci de fotbal între o selecţionată a României şi o alta din care au făcut parte foşti mari fotbalişti cu care Gheorghe Hagi a fost coleg de-a lungul carierei.Foto: (c) Artur MUSTAŢĂ / Arhiva AGERPRESA câştigat cu Steaua trei titluri de campion al României (1987, 1988, 1989), două cupe ale României (1987 şi 1989) şi Supercupa Europei (1987); patru titluri ale Turciei (1997, 1998, 1999 şi 2000), două cupe ale Turciei (1999 şi 2000), Cupa UEFA (2000) şi Supercupa Europei (2000) - cu Galatasaray. De asemenea, are în palmares două Supercupe ale Spaniei (Real Madrid - 1990, FC Barcelona - 1994).Gheorghe Hagi a fost fotbalistul român cu cele mai multe prezenţe în cupele europene, respectiv 57 de jocuri, în care a reuşit să înscrie 22 de goluri. De 55 de ori a purtat banderola de căpitan al echipei naţionale de fotbal. De asemenea, a egalat recordul deţinut, timp de 60 de ani, de fotbalistul român N. Kovacs cu trei participări succesive la turnee finale ale Cupei Mondiale - Italia 1990, SUA 1994 şi Franţa 1998, conform volumului ''Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România''.Din iunie 2001, timp de cinci luni, a fost antrenorul echipei naţionale, ajungând până în faza barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2002, România nereuşind să treacă de selecţionata Sloveniei.Din iunie până în noiembrie 2003, a antrenat formaţia turcă Bursaspor. În februarie 2004 a fost numit antrenor la echipa Galatasaray Istanbul, câştigând cu aceasta Cupa Turciei 2005, părăsind, totuşi, formaţia după un an, prin demisie.A fost manager general al echipei FCU Politehnica Timişoara, în returul campionatului diviziei A 2005-2006. La 23 iunie 2007, omul de afaceri George Becali anunţă numirea lui Hagi în funcţia de antrenor al echipei Steaua. La 20 septembrie, acelaşi an, Hagi îşi anunţă demisia din funcţia de antrenor al echipei Steaua Bucureşti, deşi reuşise o calificare în faza grupelor a competiţiei Ligii Campionilor.În octombrie 2010, Hagi a revenit la conducerea echipei turce Galatasaray, al căreia antrenor a fost până în 2011.Foto: (c) Cristian NISTOR / AGERPRES FOTOLa 6 aprilie 2009, Gheorghe Hagi a prezentat proiectul Academiei de Fotbal ce-i poartă numele, ca o alternativă pentru copii şi juniori, care are sediul la Ovidiu, judeţul Constanţa. În cadrul acesteia funcţionează şi echipa Viitorul Constanţa, care a promovat în 2012 în eşalonul de elită al fotbalului românesc şi pe care Hagi o antrenează începând cu anul 2013. În sezonul competiţional 2016/2017 echipa Viitorul Constanţa a câştigat campionatul naţional de fotbal al Ligii 1. A înfiinţat şi o Fundaţie, prin care îşi propune să finanţeze cariera unor copii cu reale aptitudini pentru sport.Gheorghe Hagi este Maestru emerit al sportului. În februarie 2012, Gheorghe Hagi a fost cooptat în Task Force Football 2014, organism al FIFA cu rolul de a întări, printre altele, regulile Codului Fair Play.